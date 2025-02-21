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Sivas'ta Sibirya Soğukları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sivas'ta Sibirya Soğukları Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü, sıcak su buhara dönüşerek ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar soğuktan korunmak için çeşitli önlemler alıyor.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta, soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Havaya fırlatılan sıcak su, soğuk havanın etkisiyle yere düşmeden buhara dönüşürken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerini takarak önlemler aldı.

"Donduk diyebilirim"

Hüseyin Önder, termometreden baktığında hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğunu belirterek, "Soğuk havanın etkisiyle donduk diyebilirim. Normal zamanda çok nadir hasta olurum ama bu sene biraz zor geçecek gibi duruyor. Yataktan çıkmayı hiç düşünmedim ama dersim olduğu için kalkmak zorunda kaldım. Daha soğuk olmasını bekliyordum, buna da şükür diyelim. Biraz önce termometreye baktığımda hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece gösteriyordu. Gerçekten çok soğuk, biz de kat kat giyindik. İnşallah hasta olmayız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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