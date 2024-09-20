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Sivas'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansa kaymakam, müftü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Programa Altınyayla Kaymakamı Batuhan Kalkan, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Altınyayla Halk Eğitim Merkezi Sefer Akbulut Konferans Salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını birlikte kutlama kararı aldı. Bu yılki temamız ise Peygamberimiz ve şahsiyet inşası. Bu tema çerçevesinde toplumumuzda farkındalık oluşturma anlamında konferans ve söyleşiler düzenliyoruz. Bu vesilesiyle Efendimizin sünneti seniyyeleri çerçevesinde şahsiyetli Müslümanın özelliklerini tekrar hatırlamamız gerekiyor" dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir ise "Hz. Muhammed (s.a.v) daha küçük yaşlarda davranışlarıyla, konuşmalarıyla, oturması kalkmasıyla örnek bir şahsiyetti. Yetim kalan Hz. Muhammed emanet kaldığı amcasını hiç üzmemişti. Gençliğinde kimseye yalan söylememiş, kimsenin kalbini kırmamış, nezaket timsali bir kişiliği vardı. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Evlilik hayatında eşlerine ev işlerinde yardımcı olmuş bazı durumlarda onlarla istişare yaparak işlerini yapmıştır. O'nun bu mükemmel üstün şahsiyetini kendi hayatımıza örnek alıp uyguladığımız da yaşantımızda açılmayacak kapılar olmayacaktır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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