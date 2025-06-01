Sivas'ta Muhtar Yeniden Seçildi

Sivas'ta Muhtar Yeniden Seçildi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde, muhtarlık yetkisi alınan İbrahim K.'nın yerine yapılan seçimde Enver Güzel muhtar seçildi.

Sivas'ta 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarın sonuçlanan davası nedeniyle yetkisinin alınması üzerine yeniden sandığa gidildi.

Sivas'ın Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen İbrahim K.'nın seçimden önce hakkında açılan davanın sonuçlanması üzerine yetkisi alındı. Sabıka kaydı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi. 4 adayın katıldığı seçimde oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. 2 sandıkta toplam 645 seçmen oy kullandı. Oyların 307'sini alan Enver Güzel, kesin olmayan sonuçlara göre yeni muhtar olarak seçildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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