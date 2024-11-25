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Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

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Sivas'ta hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete alındı. 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunan bu araç, kırsaldaki vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.

Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi

SİVAS - Sivas Valiliği himayelerinde 2024 yılının başında hayata geçen ŞİFA Projesi kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi.

Sivas'ın geniş yüzölçümü ve uzak ilçelere ulaşım zorlukları göz önünde bulundurularak hazırlanan araç, 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunmayı hedefliyor. 13,5 metrekare iç kabin kapasitesine sahip olan araç, NDK (Nükleer Düzenleme Kurumu) tarafından lisanslanan Amulet Innovality model 3 boyutlu tomosentez kapasiteli mobil dijital mamografi cihazıyla donatıldı. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleşen tanıtım etkinliğine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve il protokolü katıldı.

Kanserle daha etkin mücadele edilecek

Kanser ile daha etkili bir mücadele yürütüleceğini ifade eden Vali Şimşek, "Bugüne kadar kanser ve ağız diş taramaları başta olmak üzere bağımlılık ve obezite gibi birçok alanda yaptığımız bilgilendirmelerle kırsalda yaşayan on binlerce vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan kanser taramaları konusunda köylerimizden vatandaşlarımızı Kanser Tarama Merkezlerimize taşıyarak hizmet vermeyi sürdürüyorduk. Bugün Şifa Projesi kapsamında hizmete aldığımız Mobil Kanser Tarama Aracımızla artık ilçelerimize, köylerimize kadar bu hizmeti götürebilecek ve kanser ile daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz" dedi.

Sivas'a şifa olsun

Aracın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şimşek, "Son teknoloji Mamografi cihazının entegre edildiği Mobil Kanser Tarama Aracımız şehrimize hayırlı olsun. Bu aracın ilimize kazandırılması noktasında başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Özel İdaremize, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz her projede bizleri destekleyen Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler Bey'e ve tüm milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. ŞİFA Projesi ile hekimlerimizin şifalı elleri Sivas'a şifa dağıtmaya devam edecek. Bir kez daha Şifa Mobil Kanser Tarama Aracımızın şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sivas'a şifa olsun" şeklinde konuştu.

Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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