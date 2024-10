Sivas'ta Meydana Gelen Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Akpınar ve Hacıali köylerini ziyaret etti. Şimşek, "12 evde hafif hasar var. 5 öğrencimiz panik atak nedeniyle fenalaştı" dedi.

Sivas'ta bugün saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde 10 dakika sonra ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü olan köylerde bulunan bazı evlerde çatlaklar oluştu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlerin ardından AFAD İl Müdürlüğüne giderek bilgi aldı. Burada açıklama yapan Vali Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin ardından iletilen önemli bir problemin olmadığını kaydeden Vali Şimşek, "Gelen ihbarlar maddi hasar şeklinde. 12 evde hafif hasar var. 5 öğrencimiz panik atak nedeniyle fenalaştı. Karayolları, ÇEDAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet ekipleri tarama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Vali Şimşek köyleri ziyaret etti

AFAD ziyaretinin ardından depremin merkez üslerinden birisi olan merkeze bağlı Akpınar köyünü ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, köyde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Vali Yılmaz Şimşek, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, "Çok Şükür sıkıntısız atlattığımız bir deprem oldu. İki deprem yaşadık bildiğiniz üzere ama her ikisi de 5'in altında olduğu için tabi şanslıyız. 5'in altındaki depremlerde çok büyük bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yine de halkımızın arsında bir panik yaşanıyor. Yine bazı evlerimizde çatlaklar oluşabiliyor. Saha çalışmalarımız ve taramalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sahada. Merkez üssü burası Akpınar köyü ve Hacıali köyü olarak bizlere bildirildi. Bizlerde merkez üssü burası olduğu için gelip tüm devlet birimlerimizle birlikte sizlere bir geçmiş olsun dilemek istedik. Bizlerde bir isteğinizin olup olmadığını sormak istedik. Öğrendiğim kadarıyla bazı evlerde çatlaklar var. Hasar olan evleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gelen arkadaşlarımız inceleyecekler. İnşallah ne gerekiyorsa yaparız. Devletimiz güçlüdür ve her zaman vatandaşımızın yanındadır. Her ne kadar seviye olarak şiddet olarak düşük bir deprem olsa da gördüğünüz üzere devlet olarak sizlerin yanındayız. Her zaman da yanınızda olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden korusun, daha büyük afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

Hacıali köyünde 12 evde hafif hasar var

Vali Yılmaz Şimşek son olarak depremin diğer merkez üssü olan Hacıali köyünü ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Şimşek, "Şuana kadar yapılan saha taramalarında 12 evde hafif hasar olduğunu tespit ettik. Az önce muhtarımızın evine de girdik orada da hafif hasar var. Çok şükür önemli bir olay meydana gelmedi sahadan bizlere bildirilmedi. Bizlerde merkez üssü olan köylerimizde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine sosyal yardımlaşma, Kızılay, AFAD, jandarma hepimiz buradayız. Devletimiz güçlüdür, her zaman vatandaşımızın yanındadır." dedi. - SİVAS