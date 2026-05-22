Sivas'ta bayram öncesi denetimler arttırıldı

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi gıda imalat ve satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicimizin sağlığını korumak amacıyla yürütülen gıda denetimleri Kurban Bayramı öncesinde de yoğun şekilde devam etmektedir. 'Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir' ilkesiyle hareket ederek, Kurban Bayramı'nın sorunsuz bir şekilde geçirilmesi amaçlanmıştır. İlimizde gıda denetim ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılması gerekmektedir" denildi.

Unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetimlerine de hız verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bayram öncesinde tatlı, şekerleme, çikolata ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlere ilişkin açıklamada, "Gıda satın alırken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış olan kayıt ve onay numaralarına dikkat etmelerini, kayıt ve onay numarası olmayan ürünleri satın almamaları, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmelerini, açıkta yapılan ürünleri almamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın gıda ve gıda hijyeni ile ilgili şikayetlerini kesintisiz hizmet sunan Alo Gıda 174 hattına bildirmelerini, ayrıca bayram süresince nöbetçi zehirlenme ekibimiz 24 saat hizmette olup, vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendirecek ve gıda denetimlerine devam edilecektir. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamaya ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

