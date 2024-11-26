Sivas'ta Karla Mahsur Kalan Vatandaşlardan Eğlenceli Anlar

Sivas'ta tatil için geldikleri köylerinde kar yağınca mahsur kalan vatandaşlar, evlerinin önüne kardan ev yapıp içinde çay içip saz çaldılar.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karı yağdı. Sivas'ta etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı. Aslen İzmir'de ikamet eden fakat tatil için memleketleri Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyüne gelen Mehmet Atmaz, Alp Hasan atmaz ve Üzeyir İlkgül yağan karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin önüne Eskimoların iglo evlerine benzer bir ev yapan üç kafadar yaptıkları evin içerisinde ateş yakarak ozanları aratmayacak şekilde saz çalarak türkü söyleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

"Boş vaktimizi değerlendirmek istedik"

Kışa yakalanıp mahsur kaldıklarını belirten Mehmet Atmaz, "Ben İzmir'de yaşıyorum. Sivas'a tatile gelmiştik. Kışa yakalandık. Birkaç gündür köyde mahsur kaldık. Biz de boş vaktimizi değerlendirmek istedik. Böyle güzel bir kardan ev yaptık. İçerisinde sobası bacası her şeyi içinde" dedi. - SİVAS