Sivas'ta Hayır Panayırı Düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İyilikte Yarış Projesi kapsamında Ovacık İlkokulu için hayır panayırı düzenledi. Etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilerin katkılarıyla müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İyilikte Yarış Projesi kapsamında kardeş okul olarak belirlenen Ovacık İlkokulundaki öğrenciler için hayır panayırı düzenlendi.
Projede görev alan öğrencilerin koordinesinde düzenlenen hayır panayırına, öğrenci ve veliler de katkı sağladı.
Okul bahçesinde düzenlenen hayır panayırını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.
Program kapsamında öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel