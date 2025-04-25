Sivas'ta Hayır Panayırı Düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İyilikte Yarış Projesi kapsamında kardeş okul olarak belirlenen Ovacık İlkokulundaki öğrenciler için hayır panayırı düzenlendi.

Projede görev alan öğrencilerin koordinesinde düzenlenen hayır panayırına, öğrenci ve veliler de katkı sağladı.

Okul bahçesinde düzenlenen hayır panayırını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Program kapsamında öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. - SİVAS