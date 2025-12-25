Güçlü ailenin önemi anlatıldı

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sivas'a Değer" Projesi kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Baki Öztürk'ün katılımıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Söyleşide Öztürk, aile içerisinde kurulan güçlü ve sağlıklı bağların toplumun güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, aile kurumunun korunmasının sosyal dayanışma ve toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Programın sonunda Öztürk'e hediye takdim edildi. - SİVAS