Haberler

Güçlü ailenin önemi anlatıldı

Güçlü ailenin önemi anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sivas'a Değer' Projesi kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Mehmet Baki Öztürk, aile kurumunun toplumun güçlenmesindeki önemini vurguladı.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sivas'a Değer" Projesi kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Baki Öztürk'ün katılımıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Söyleşide Öztürk, aile içerisinde kurulan güçlü ve sağlıklı bağların toplumun güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, aile kurumunun korunmasının sosyal dayanışma ve toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Programın sonunda Öztürk'e hediye takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali