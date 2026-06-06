Bir zamanların gardiyanlarından sempatik hareketler

Sivas'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla halk arasında 'gardiyan' olarak bilinen infaz koruma memurları, dizilere ve filmlere de konu olan Sivas'ın meşhur ağırlama halayını çekerek, renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Program, infaz koruma memurlarının gerçekleştirdiği yürüyüş ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik devam etti. Toplumda görevleri gereği daha çok ciddi, disiplinli ve sert duruşlarıyla tanınan infaz koruma memurları, bu kez mesleklerinin dışında farklı bir yönleriyle de dikkat çekti. Halk arasında eski adıyla 'gardiyan', yeni adıyla ise 'infaz koruma memuru' olarak bilinen personeller, düzenlenen etkinlikte Sivas'a özgü ağırlama halayı çekti. Dizilere ve filmlere de konu olan Sivas'ın meşhur ağırlama halayında bir araya gelen infaz koruma memurları, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

"Görevlerini fedakarca yerine getiriyorlar"

Programda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise "Kurum aidiyeti, bilinci ve personelin verimlilik ve performansının arttırılması amacıyla her yıl 6 Haziran gününün ceza infaz personeli günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bizler de bugün burada büyük bir sorumluluk gerektiren görevlerini fedakarca yerine getiren infaz koruma personellerimizin günlerini kutlamak için bir araya geldik" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı