Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Sivas Valiliği koordinesinde, Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde "Bir Arada Yaşamanın ve Hoşgörünün Yeni Dili, Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" konferansı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans ile farklılıklarla bir arada yaşama kültürününün güçlendirilmesi, önyargıların ve kalıp yargıların fark edilmesi, kuşaklar arası iletişimin geliştirilmesi ile Anadolu'nun birlikte yaşama mirasının gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ceylan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi-Bektaşi Kültürü ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlgar Bahurlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek üstlendi.

Alevi-Bektaşi kültüründe aslan ve ceylan sembolizmini anlatan Doç. Dr. İlgar Baharlu, "Tasavvufu dolayısıyla Alevi-Bektaşi tasavvufunun amacı, Bektaşiliğin erkanlarına baktığınızda farklılıkları aradan kaldırmak değil, farklılıkları ile birlikte yaşayabilmektir. Yani o makama gelen Hacı Bektaşi Veli ve ya onun yolunda ilerleyenlerin esas özellikleri şudur. Notalar birbirinden farklıdır ama bir orkestra şefi gibi farklı notaları bir araya getirerek güzel bir nağme, mevzun bir melodi ortaya koyabilmektir hakikat. Ve zor olanda budur. Bütün farklılıkları bir araya getireceksin ve bunlarla uyum içerisinde yaşayacaksın" diye konuştu.

İnsanların birlik ve beraberlik içinde yaşamak için dünyaya gönderildiğine değinen Prof. Dr. Ömür Ceylan ise, "Aslan avlanmakta mazurdur çünkü doğanın kanunları böyle. Biz de aynı yer kürede yaşadık ve biz de elbette doğanın kanunlarından haberdardık. Ama biz aslan ile ceylanın doğru bir kucakta buluşturulabilirse huzur ve barış içerisinde birlikte yaşayabilme idealini diri tutmaya inandık. İnsanın kendisine sunulan bütün nimetlere tek başına sahip olmak üzere değil, nefsini terbiye ederek, lokmasını paylaşmak üzere dünyaya gönderildiğine inandık. Biz doğa kanunları ve onlardan hareketle yazılmış beşeri ve ticari ilkeler her ne kadar aksine işaret etse dahi yeryüzünde tek mazlum kalmayana dek muhtaçların yanında olma ülküsünü yaşatmaya inandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı