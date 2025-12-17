Haberler

Sivas'ta üç aylar öncesi din hizmetleri masaya yatırıldı

Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda, din görevlilerine Ramazan ayı ve üç aylar kapsamında yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi verildi. Programda din hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik hedefler ele alındı.

Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik toplantıda düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, Ramazan ayını da kapsayan üç ayların yaklaşması dolayısıyla yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, din hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik hedeflere değindi.

Din hizmetleri ve eğitim hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmaların da değerlendirildi toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal ile Öğretmen Murat Şanlı, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde din görevlilerine yönelik bilgilendirme yaptı. - SİVAS

