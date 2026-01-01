Sivas'ta koyunlar kar altında kaldı, çoban türküleriyle ile mest etti

Sivas'ta bazı küçükbaş hayvan sürüleri yaylada kar altında kalırken bazı sürüler ağıldan çıkamadı. Sivas'ta yaşayan ve sesi ile kendine hayran bırakan çoban Tarık Kara, ağır kış şartlarını cep telefonu ile kaydederek yöreye özgü türkü seslendirdi.

Sivas'ta önceki gün gece saatlerinden bu yana etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde arazide yayılan bazı küçükbaş hayvan sürüleri, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Koyun sürüleri, karla kaplı arazide yaylalardan köye dönüş yaptı.

Sesiyle gündem olan çoban, ağılda türkü söyledi

Bazı çobanlar ise tipi ve fırtına nedeniyle koyunlarını araziye çıkaramadı. Yaklaşık 3 yıl önce sosyal medyada paylaştığı türküler ile ünlenen çoban Tarık Kara (37), ilçeye bağlı Güneş köyündeki kış şartlarını görüntüledi. Yanık sesi ile ağılda türkü söyleyen Kara, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

"Kış dediğin böyle olacak, maşallah"

Köyündeki kış şartlarını cep telefonu ile kaydeden Tarık Kara, "Dışarıda kış olduğu için hayvanları dışarıda bırakamadık. Yemi içeride dökmek zorunda kaldık. O kadar kış ki anlatamam. Şu an size kışın şiddetini göstermek için kapıyı açacağım. Güzel yağıyor. Tam Sivas'ın kışına uygun bir hava. Kış dediğin böyle olacak, maşallah" dedi. - SİVAS