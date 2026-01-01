Haberler

Sivas'ta koyunlar kar altında kaldı, çoban türküleriyle ile mest etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle küçükbaş hayvan sürüleri zorluk yaşarken, çoban Tarık Kara, ağır kış şartlarını cep telefonu ile kaydetti ve ağılda türkü söyledi. Kara, kışın güzelliklerini ve zorluklarını anlattı.

Sivas'ta bazı küçükbaş hayvan sürüleri yaylada kar altında kalırken bazı sürüler ağıldan çıkamadı. Sivas'ta yaşayan ve sesi ile kendine hayran bırakan çoban Tarık Kara, ağır kış şartlarını cep telefonu ile kaydederek yöreye özgü türkü seslendirdi.

Sivas'ta önceki gün gece saatlerinden bu yana etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde arazide yayılan bazı küçükbaş hayvan sürüleri, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Koyun sürüleri, karla kaplı arazide yaylalardan köye dönüş yaptı.

Sesiyle gündem olan çoban, ağılda türkü söyledi

Bazı çobanlar ise tipi ve fırtına nedeniyle koyunlarını araziye çıkaramadı. Yaklaşık 3 yıl önce sosyal medyada paylaştığı türküler ile ünlenen çoban Tarık Kara (37), ilçeye bağlı Güneş köyündeki kış şartlarını görüntüledi. Yanık sesi ile ağılda türkü söyleyen Kara, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

"Kış dediğin böyle olacak, maşallah"

Köyündeki kış şartlarını cep telefonu ile kaydeden Tarık Kara, "Dışarıda kış olduğu için hayvanları dışarıda bırakamadık. Yemi içeride dökmek zorunda kaldık. O kadar kış ki anlatamam. Şu an size kışın şiddetini göstermek için kapıyı açacağım. Güzel yağıyor. Tam Sivas'ın kışına uygun bir hava. Kış dediğin böyle olacak, maşallah" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var