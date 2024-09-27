Sivas'ta Bağımlılıkla Mücadeleye Sanat Dokunuşu

Sivas'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlar tarafından tedavi süreçlerinde üretilen resim, filografi ve kaligrafi eserleri sergilendi.

Sivas tarihi kent meydanında açılan sergi, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın'ın önderliğinde gerçekleşti. Sergide, YEDAM'da psikososyal terapi hizmeti alan vatandaşların yaptığı resim, filografi ve kaligrafi çalışmaları sanatseverlerle buluşturuldu.

Sivas Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, YEDAM'ın kuruluş sürecine dair bilgi vererek, "Yeşilay, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele amacıyla 2015 yılında YEDAM'ın ilk adımlarını attı. İstanbul'da pilot olarak başlatılan proje, halkımızın yoğun talebi doğrultusunda ülke geneline yayıldı. İlimizde ise YEDAM, 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Danışanlara ücretsiz psikososyal terapi hizmeti sunuyoruz" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede toplum baskısının etkilerini azaltmak adına, merkezlerin yerleşim yerlerinden uzak noktalara konumlandırıldığını belirten Akın, "Türkiye genelinde olduğu gibi, Sivas'ta da YEDAM merkezimizi çevresinde yerleşim olmayan bir noktada konumlandırdık. Danışanlarımız, merkezimize geldiklerinde birbirleriyle karşılaşmıyor, saatler uzman ekiplerimiz tarafından özenle ayarlanıyor. Bağımlılıkla mücadelede gizlilik ve güven ön planda" ifadelerini kullandı. - SİVAS