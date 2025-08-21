Sivas'ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi Geliştirildi

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, tavuklarının güvenliğini sağlamak ve bakımını kolaylaştırmak için hurdadan topladığı malzemelerle geliştirdiği 5 farklı donanımlı akıllı kümes kapısı sistemiyle dikkat çekiyor.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Özdemir, tavuk ve horozlarının güvenliğini sağlamak, bakımını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla hurdadan topladığı malzemelerle 5 farklı donanıma sahip olan akıllı bir kümes kapısı sistemi geliştirdi. Sistem sayesinde kümes kapısı, haftanın belirli günlerinde otomatik açılıp kapanarak, hava durumuna göre kendini ayarlayabiliyor. Ayrıca Özdemir'in kurduğu kümes sistemi, gün ışığını takip ederek karanlıkta kapanıyor ve kapı kapanmadan önce devreye giren ses sistemi, tavukları buğday sesiyle kümese yönlendiriyor. Sabah kümesten çıkan ve akşam kümese dönen tavuk sayısını ekrandan takip edilebilen Özdemir, hem hayvanların güvenliğini sağlıyor hem de bakım işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

"Kümeste sensörler bulunuyor"

Ahmet Özdemir, hurda malzemelerden bu akıllı kümesi yaptıklarını ifade ederek, "Bu yapmış olduğumuz akıllı kümes kapısı, sabah ve akşam belirli saatlerde açılıp kapanıyor. Akşam kurduğumuz sistem ile tavukları geri alıyoruz. 2 dakika boyunca buğday sesiyle tavukları organize ediyoruz. Kapı 45 saniye sonra kapanıyor ve hiçbir hayvana zarar gelmiyor. Kapı üzerinde bir sayaç var. Bu sayaç, içeriye giren hayvanları sayıyor. Bu sistemde hava sıcaklığı sensörü var. Dışarı 4 dereceden soğuk ise kapı açılmaz. Çatı kısmında ise yağmur sensörü bulunmaktadır. Yağmur ve kar yağdığında sistem devreye girerek kapı açılmaz. Hurda malzemelerden tedarik ederek, bu akıllı kümesi yaptık" dedi. - SİVAS