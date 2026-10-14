Sivas'ta 4 minareli Merkez Camii'nde ilk ezan mikrofonsuz okundu

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Sivas şehir merkezinde inşa edilen ve şehrin her yerinden görülebilen Merkez Camii'nde ilk ezan okundu. 4 minareli caminin ses akustiği, dinleyenleri mest etti.

Sivas'ta yapımına 2020 yılında başlanılan Merkez Camii'nin inşası sürüyor. 17 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen 4 minareli cami, hayırseverlerin destekleriyle yükseliyor. 2 bin 400 kişinin aynı anda namaz kılabileceği şekilde tasarlanan cami, şehrin her noktasında görülebiliyor. Dış cephe tasarımıyla kent meydanında bulunan tarihi eserler ile uyum sağlayan caminin, çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılması bekleniyor.

Camide ezan sesi yankılandı

İnşası süren Merkez Camii'nde ilk ezan okundu. Meydan Camii imam hatibi Mahmut Aslantaş'ın okuduğu ezan, dinleyenleri mest etti. Mikrofonsuz şekilde okunan ezan, caminin akustiğini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı