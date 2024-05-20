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Sivas'ta 100 Yıllık Meçhul Mezar Bulundu

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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen meçhul mezar merak konusu oldu. Mezarın üzerinde herhangi bir isim veya tarih bulunmaması, gizemi daha da arttırıyor.

Sivas'ta Doğanşar ilçesinde köy mezarlığında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen meçhul mezar merak konusu oldu.

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyündeki meçhul mezar, gizemini koruyor. Köy mezarlığında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen mezarda kimin yattığı bilinmiyor. Mezarın üzerinde herhangi bir isim veya tarih bulunmaması, gizemi daha da arttırıyor. Bu mezarın etrafında mezarlar yapıldığı fakat hiçbir bilgi olmadığı için bu mezarın taş haliyle kaldığını belirten köy muhtarı Kamil Kurt, "Kim olduğunu bilmesek de bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"Meçhul mezar burada gizemini koruyor"

Eskiden mezar çevresini taşla kapladıklarını belirten Çatpınar Köyü Muhtarı Kamil Kurt, "Burada bulunan bu mezarın kimin olduğunu bilmiyorum. Bilen de yok. Çevresindeki taşlar sayesinde herhangi bir tahribat yaşamamış. Yeni defnedilen cenazelerimizin isimlerini taşlara, mermerlere yazıyorlar. Fakat bu mezar yaklaşık yüz senelik bir mezar. Ne isim var ne de başka bir bilgi mevcut. Meçhul mezar burada gizemini koruyor. Bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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