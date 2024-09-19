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Sivas Sağlık Müdürlüğü'nün Sevimli Maskotu: Kömür Karga

Sivas Sağlık Müdürlüğü'nün Sevimli Maskotu: Kömür Karga
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Sivas Sağlık İl Müdürlüğü, personeliyle adeta mesaiye başlayan ve vatandaşlarla yakın ilişkiler kuran sevimli bir karga ile dikkat çekiyor. 'Kömür' adı verilen karga, kurumun maskotu haline geldi.

Sivas Sağlık İl Müdürlüğünün maskotu haline gelen karga, kuruma personelle gelip personelle ayrılıyor.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde ilginç bir misafirle dikkat çekiyor. Adeta memurlarla birlikte mesaiye başlayan karga zamanla personel ve vatandaşlarla yakın bir ilişki kurdu. Kendini sevdiren karga müdürlüğün maskotu oldu. Gün içinde sık sık sağlık müdürlüğünün bahçesinde görülen karga personel tarafından kuruyemiş ile besleniyor bir çocuk gibi bakılıyor. Kömür adı verilen sevimli karga, gösterdiği sıcak tavırlarıyla herkesin ilgisini çekiyor.

"Kabuklu fıstığı çok seviyor"

Sağlık Müdürlüğünde Güvenlik Görevlisi olan Tuncay Kaya, karganın vatandaşlara duyarlı olduğunu ifade ederek, "Yem verdik, biraz bakımlarını yaptık. Zarar gelmeyeceğini bildiğinden dolayı insanlara da duyarlı. Havuzumuza su koyuyoruz. Sıcak havalarda gelip içiriyorlar. Güvenlik kulübemizin orada bazen yem veriyoruz. Vatandaşlara ve personele yakınlığı oldu. Camlardan bisküvi ve kraker veriyorlar. Kuru yemişi çok seviyor. Her gün gelip oynuyor. Akşam serinliğinde olunca çatısındaki yuvaya gidiyor. Akşamüstü gelmiyor. Benim yanıma gelince kimliğimi götürmeye çalışıyor, kimliğimi seviyor. Zincir ve küpeyi seviyor. Bayanların küpesine götürmeye çalışıyor. Kabuklu fıstığı çok güzel yiyor. Gündüz saatlerinde burada. Ama akşam serin oldu mu galiba çatıda yuvası var yuvasına gidiyor. Elimle ses çıkarıyorum, elimi kaldırdığım zaman geliyor konuyor. Bazen insanın başına konuyor. Ele konuyor. Ben nankörlüğünü görmedim. İyiliğe karşı bir nankörlüklerini görmedim. Bunlar da sıcak hayvanlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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