Sivas Numune Hastanesi Kadın Sağlık Çalışanlarını Kutladı

Sivas Numune Hastanesi yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sağlık çalışanlarını unutmadı. Hastane yöneticileri ile birlikte çalışanları birimlerinde ziyaret eden Başhekim Fidan, hediye kutusu ve karanfil takdim etti. Fidan, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bütün kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS