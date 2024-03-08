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Sivas Numune Hastanesi Kadın Sağlık Çalışanlarını Kutladı

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Sivas Numune Hastanesi yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, çalışanları birimlerinde ziyaret ederek hediye kutusu ve karanfil takdim etti.

Sivas Numune Hastanesi yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sağlık çalışanlarını unutmadı. Hastane yöneticileri ile birlikte çalışanları birimlerinde ziyaret eden Başhekim Fidan, hediye kutusu ve karanfil takdim etti. Fidan, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bütün kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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