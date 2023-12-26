Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu

Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Gençliğe Değer" Projesi çerçevesinde Kangal ilçesinde gençlerle camide buluştu. İl Müftüsü Altunkaya, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençleri camilerde görmekten mutlu oluyoruz. Sizlerden istediğimiz hep birlik ve beraber olmanız, dinimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmanızdır" dedi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde gençler, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce yürütülen "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Berat Cami'nde buluştu. Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, İlçe Müftü Vekili Vaiz İskender Çipil, gençlik koordinatörleri, öğrenciler ve öğretmenler ile din görevlileri katıldı.

Program İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi konseriyle başladı.

"İslam'da Gençlik" konu başlığında sohbet veren Müftü Altunkaya, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençleri camilerde görmekten mutlu oluyoruz. Sizlerden istediğimiz hep birlik ve beraber olmanız, dinimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmanızdır. Bunları yapabilmek için de ilk önce çok çalışmamız gereklidir" dedi.

Program Müftü Yardımcısı Karataş'ın duasıyla son buldu. - SİVAS