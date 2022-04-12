SİVAS (İHA) - Sivas'ın yeni gözbebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi'ne 350 yeni fidan dikildi

SİVAS Sivas'ın yeni göz bebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi içerisine 350 yeni fidan dikildi.

Fidan dikim programını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler de fidan dikti. Fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyu verdiler. Mavi Ladin, Kara Çam, Sarı Çam ve Diş Budak ağaç türlerinden 350 fidan toprakla buluştu. Daha sorasında Sivas Valisi Salih Ayhan Hamidiye Kültür Bahçesi Savaş Atları Müzesinde incelemelerde bulundu.