'Yapamazsın' diyenlere inat başarmıştı, nazara geldi

Güncelleme:
Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, kentteki ilk kadın tır şoförü olarak dikkatleri çekerken, hakkındaki haberlerin çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Nazara geldiğini düşünen Demir, kazayı hafif atlattığını ve diğer kadınlara ilham vermek istediğini dile getirdi.

Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, Sivas'ın tek tır şoförü olarak gündem oldu. Demir, hakkındaki haberlerin çıktığı gün trafik kazası geçirdi.

Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, çocukluk hayali olan tır şoförlüğünü gerçekleştirerek, kentin ilk kadın silobas şoförü oldu. Toplumsal ön yargılara aldırmadan mesleğe başlayan Demir, diğer kadınlara da ilham kaynağı olurken erkek meslektaşlarına taş çıkartı. Demir, haberlerinin paylaşılıp gündem olduğu gün bir trafik kazası geçirdi.

"Nazar değdi"

Haberlerinin çıktığı, gündem olduğu gün trafik kazası geçiren Rabia Demir, nazara geldiğini belirntip, "Dün bir kaza yaptım. Yağışlı havadan dolayı tırı kaydırdım ve tır yan yattı. 22 kilometre hızla kazayı yaptım ve hızlıda değildim. İlk dorseyi kaydırınca haliyle çekicide kaydı. Kemerim bağlıydı ve bu yüzden yara almadan kazayı atlattım. Dorseyi kaldırıma çarpıp patlatmadım şükür. Dorsenin içerisinde 42 ton yük vardı. Kazadan sonra camı tekmeledim çıkmak için ama çıkamadım. Kazayı gören vatandaşlar, dışarıda camı kırarak beni çıkarttılar. Zaten aracın kaza anında bir dengesizlik yaşadığını fark ettim. Arkadan da başka bir araba korna çaldı, onu da duydum. Daha sonra ise zaten devrildim ve aradaki saniyelerde ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra hemen patronumu aradım ve hemen onlarda geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Bu olayda nazardan dolayı oldu. Cana geleceğine mala gelsin. Yeni kullanacağım tırın üzerine 'maşallah' yazısı yazdıracağım. Bunun sebebi ise kendimi nazarlardan korumak için yapacağım. Kazayı yapanlar her zaman kadınlar değildir. Tecrübesi olan erkeklerde kaza yapabiliyor. Hayallerinizin peşinden koşun. Bir kere korktunuz diye hemen pes etmeyin" dedi. - SİVAS

title