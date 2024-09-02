Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde tek kadın değirmenci

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Döndü Demiray, söylenen kötü sözlere kulak asmayarak değirmenin başına geçti. 25 yılı aşkındır bulgur öğüten Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Döndü Demiray, söylenen kötü sözlere kulak asmayarak değirmenin başına geçti. 25 yılı aşkındır bulgur öğüten Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Döndü Demiray, 25 yılı aşkındır değirmenin başında duruyor. Eşinin yoğun iş temposu nedeniyle değirmen işini üstlenen Demiray, başlarda çevreden tepkiler almasına rağmen azmi sayesinde köylünün takdirini kazandı. Değirmen işine ilk başladığında "Kadın ne bilir, bu iş kadın işi değil" gibi sözlerle karşılaşan Demiray, eşinin desteğiyle bu zorluklara göğüs gerdi. Öğütme işlemini özenle yaparak, diğer değirmenlerden ayrılan kaliteli bir ürün sunmaya özen gösterdi. Köylüler, Demiray'ın öğütmüş olduğu bulgur ve unun lezzetini takdir ederek, onun müşterisi oldu.

"Eşe yardımcı olmak kötü bir şey değil"

Demiray, kadınların da erkekler kadar çalışabileceğini ve eve katkıda bulunabileceğini göstererek, çevresine örnek oldu. Eskiden sabahlara kadar çalışarak bulgur öğüttüğünü söyleyen Demiray, günümüzde işlerin biraz daha yavaşladığını belirtti. Demiray, yılların verdiği tecrübeyle, değirmen işini oğluna devretmeyi planlıyor.

"Eşim destek oldu"

Döndü Demiray, eşinin desteğiyle bu işe başladığını ifade ederek, "Eşimin işlerinin yoğun olmasından dolayı, eşim bana 'bu değirmeni sen çalıştır' dedi. İlk başta bir olmaz diye düşündüm sonra oldu. Değirmenin başına geçtim önce bir yadırgadılar. 'Kadın ne bilir, bu kadın işimi' diyenler oldu. Eşim aldırmadı destek oldu. Mutfak işlerimi hallettim, değirmene geldi. Diğer değirmenlerde kabuğu üstünde kalıyor. Dört köşe yapmıyor. Özen gösteriyorum herkes memnun olsun. Eskisi kadar iş yoğunluğum yok. Sabahlara kadar uyumayıp bulgur öğütüyorduk. Şimdi kimse bulgur öğütmüyor. 40 liraya öğütüyorum. Herkes atılgan olsun. Eşe yardımcı olmak eve katkıda bulunmak kötü bir şey değil. Ben gelmeden önce kayın babam burayı yapmış. Önceleri amcalarım çalıştırmış sonra eşime geçti. Eşim çalıştırdı sonra ben aldım. Yaşlandım artık oğluma devredeceğim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınyayla sivas Kadın Yerel Yaşam Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title