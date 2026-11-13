Sivas İl Müftülüğü gençlik için Moralibaba Gençlik Merkezinde hayır çarşısı açtı

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Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü tarafından gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı açıldı. Moralibaba Gençlik Merkezinde kurulan hayır çarşısının açılışına İl Müftüsü Hasan Limon, müftü yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kur'an kursu öğreticileri, gençlik koordinatörleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Limon, müftülük bünyesindeki gençlik merkezlerinde her yaş grubuna yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve dini faaliyetler gerçekleştirildiğini belirterek bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Limon, İl Müftülüğü olarak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı