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Sivas Divriği'deki cam seyir terası çevresinde dağ keçileri görüntülendi

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Sivas Divriği'deki cam seyir terası çevresinde dağ keçileri görüntülendi
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Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terası çevresinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Seyir terası sorumlu müdürü, hayvanların insanlara aldırış etmeden doğal ortamda gezdiğini, bunun manzaraya güzellik kattığını belirtti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde görüntülenen dağ keçileri, cam seyir terası etrafında doğal yaşam ortamlarında gezerken izleyenlere farklı bir deneyim sundu.

Geçtiğimiz günlerde Divriği ilçesinin dağlık ve kayalık bölgelerinde doğal yaşam alanlarında görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Divriği cam seyir terası etrafında gezerken görüntülendi. Bölgede devamlı görülen yaban hayvanları ziyaretçilere farklı deneyim sunarken, insanlara aldırış etmeden doğada gezerek yiyecek aramaları dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Divriği Cam Seyir Terası Sorumlu Müdürü Rahmi Altun tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen dağ keçileri, bir süre arazide gezdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaban hayvanlarının manzarayı daha da güzelleştirdiğini söyleyen Rahmi Altun, "Bu durum bizlerin alışık olduğu bir durum. Sabah cam seyir terasına geldiğimizde yaban hayvanlarının çevrede gezdiğini görüyoruz. Bu olay bizi heyecanlandırıyor ve güzel görüntüler oluşuyor. Bu sabahta yine geldiğimde toplu olarak sürü halinde bize doğru geldiklerini gördük. Sonra telefonla çekip anı olmasını istedik. Cam seyir terası etrafında bu hayvanlar kendi doğal ortamlarında dolaşabiliyorlar. Bunu insanlardan zarar görmeden ve ya zarar vermeden yapıyorlar. Cam seyir terası etrafında bir çok yavru ve ya anne görmek mümkün. Bazen ikişerli üçerli bazen de daha kalabalık gruplar halinde bölgede arazide geziyorlar. İnsanlar gelip burada hem tarihin hem de bu tarz yaban hayvanlarıyla beraber dolaşmanın deneyimini yaşayabilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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