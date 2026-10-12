Sivas Dikilitaş'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler güvenlik önlemi almadı

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Sivas'ta 5 katlı bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Çatı oluğunu tamir ettikleri görülen işçilerin tehlikeli mesaisi, çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Olay, Sivas'ın Dikilitaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, çatı oluğunu tamir etmeye başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görülen işçiler, olası bir iş kazasına davetiye çıkardı.

Çatıda önlemsiz şekilde çalışan işçilerin görüntüsü, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı