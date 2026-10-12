Haberler

Sivas Dikilitaş'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler güvenlik önlemi almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Dikilitaş'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler güvenlik önlemi almadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Dikilitaş mevkiinde 5 katlı bir binanın çatısında çatı oluğunu tamir eden işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. Yüksekte önlemsiz çalışan işçilerin tehlikeli mesaisi çevredekilerin dikkatini çekerken, olası bir iş kazasına davetiye çıkardı.

Sivas'ta 5 katlı bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Çatı oluğunu tamir ettikleri görülen işçilerin tehlikeli mesaisi, çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Olay, Sivas'ın Dikilitaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler, çatı oluğunu tamir etmeye başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görülen işçiler, olası bir iş kazasına davetiye çıkardı.

Çatıda önlemsiz şekilde çalışan işçilerin görüntüsü, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

50 metrelik uçurum 3 can aldı
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor