Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli evlilik yıl dönümünde izinli sayılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla personeli sevindiren bir karara imza attı. Üniversite, akademik ve idari personele evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni hakkı tanıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında aile yapısını destekleyici adımlar atılmaya başlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) de personeline yönelik bir uygulamayı hayata geçirdi. Üniversite, akademik ve idari personelin evlilik yıl dönümlerinde bir gün süreyle mazeret izni kullanmasına imkan tanıyacak. Uygulamayla çalışanların aile bağlarının güçlendirilmesi ve özel günlerini sevdikleriyle birlikte geçirebilmeleri amaçlanıyor.

"Bu karar, aile kurumuna verdiğimiz önemin bir yansımasıdır"

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, bu adımı aynı zamanda iş verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırma yönünde bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Verilen kararın aile kurumuna verdikleri önemin yansıması olduğunu ifade eden Rektör Şengönül, "Aile, toplumumuzun temel taşı ve ortak değerlerimizin en güçlü sembolüdür. 'Aile Yılı' kapsamında çalışanlarımızın bu özel günü aileleriyle daha anlamlı geçirmelerini sağlamak istedik. Bu karar, insan odaklı yaklaşımımızın ve aile kurumuna verdiğimiz önemin bir yansımasıdır" dedi. - SİVAS