Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yangın ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler tatbikatı yapıldı. Kurtarılmayı bekleyen hastalara hızlı müdahale ile afetlere hazırlık seviyesi artırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yangın ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği kurtarılmayı bekleyen hastalara hızlı şekilde müdahale edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yangın ve KBRN tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yangın çıkan hastanede, Hastane Afet Planı (HAP) başarıyla test edildi. Hastanede mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi ekiplerince tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu tatbikat ile hastanemizin afetlere hazırlık seviyesi artırılırken, ekiplerimizin koordinasyonu, disiplini ve kurum içi birlik ile dayanışma bir kez daha gözler önüne serildi. Tatbikat süresince senaryoya uygun şekilde hareket eden ekiplerimiz, muhtemel bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Bu kapsamda yangın tahliyesi, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı korunma, hasta ve personel güvenliği gibi kritik alanlarda başarılı uygulamalar gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi olarak birlik ve kararlılıkla her duruma hazır olmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
