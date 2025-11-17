Haberler

Sıtkı Usta Çukurambar, Gana Büyükelçisini Ağırladı

Güncelleme:
Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi'ni ziyaret ederek gösterilen misafirperverlikten memnun kaldığını belirtti. Türkiye'nin gastronomi kültürünün diplomasi alanındaki etkisi bir kez daha vurgulandı.

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen beraberindeki heyete ev sahipliği yaptı.

Ziyaret, karşılıklı memnuniyetin yüksek olduğu sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, ziyarette gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin dostane yaklaşımını öven ifadeler kullandı. Sheikh Abdul Nasiru-Deen, "Türkiye'nin misafirperverliği her zaman takdire şayan. Sıtkı Usta'nın lezzetleri ve burada bize gösterilen ilgi, Ankara ziyaretimizi daha da özel kıldı. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi işletmecisi İbrahim Altunbay ise Büyükelçi ve heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Büyükelçimizi ve değerli misafirlerini şubemizde ağırlamak bizim için büyük bir onurdu. Kendilerini Sıtkı Usta ailesi olarak her zaman yeniden misafir etmekten büyük memnuniyet duyarız."

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesinin bu özel ağırlaması, Türkiye'nin gastronomi kültürünün diplomasi masasında da ne kadar etkili bir değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
