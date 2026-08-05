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Şişli'de Eski Sevgili Şiddeti: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Eski Sevgili Şiddeti: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Şişli'de eczaneye giderken eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Osman Sağnak Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şişli'de eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Nilda Müge Şahin'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre doktora giden 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından vurularak öldürülmüştü. Genç kızın naaşı, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Şahin'in ailesi Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerin ardından Şahin'nin cenazesi ailesi ailesi tarafından teslim alındı.

Öte yandan, Nilda Müge Şahin için ikindi namazına müteakip Şişli'de bulunan Osman Sağnak Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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