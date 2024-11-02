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6 yaşındaki Şirin'in acı haberinin ailesine ulaştığı an! Saçlarını yolarak kendilerini dışarı attılar

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Şişli'de bir kağıt toplayıcısı tarafından boğarak öldürülen ve cansız bedeni mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin acı haberini alan ailesi, feryatlar içerisinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin ölüm haberi ailesine ulaştı.

31 Ekim tarihinde kaybolup ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölüm haberi ise yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye ulaştı.

EKİPLER AİLE ÜYELERİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Acı haberi alan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Ekipler aileyi sakinleştirmeye çalışırken kötü haberi duyan anne ve baba güçlükle ayakta durdu.

6 yaşındaki Şirin'in acı haberinin ailesine ulaştığı an! Saçlarını yolarak kendilerini dışarı attılar

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan; polis ekipleri, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdüğünü ve mezarlıkta bir çukura attığını söyledi.

6 yaşındaki Şirin'in acı haberinin ailesine ulaştığı an! Saçlarını yolarak kendilerini dışarı attılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Onu çocuğunuzu dilendirirken düşünecektiniz.bırakın bu timsah gözyaşlarını.o çocuğu sokağa salarak siz öldürdünüz

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