Haberler

Kur'an Kursu öğrencileri harçlıklarından biriktirdiklerini Gazze'ye bağışladı

Kur'an Kursu öğrencileri harçlıklarından biriktirdiklerini Gazze'ye bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 1,846 lirayı Gazze'deki akranlarına ulaştırmak üzere İlçe Müftülüğüne bağışladı. Bu anlamlı davranış, paylaşmanın ve merhametin güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı Gazze'ye bağışladı.

İlçe merkezinde okuyan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileriyle birlikte İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. İlçe Müftüsü Cumali Bütün, minikleri makamında karşılayarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendi küçük harçlıklarından biriktirdikleri bin 846 lirayı Gazze'deki akranlarına ulaştırılmak üzere müftülüğe teslim etti. Müftülük yetkilileri, bu iyilik adımının yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık taşıdığını belirtti. Miniklerin bu davranışı, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı!
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title