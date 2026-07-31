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Şırnak yaylaları göçerlerle doldu

Şırnak yaylaları göçerlerle doldu
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Şırnak yaylaları bu yıl göçer akınına uğradı.

Şırnak yaylaları bu yıl göçer akınına uğradı. Yüksek rakımlı yerleri tercih eden göçerler sürüleriyle serin havada süt sağıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bu yıl binlerce göçer ve yüz binlerce küçükbaş hayvan geldi. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıkan ve 5 ay boyunca yaylada kalan göçerler bu yılın verimli geçtiğini söyledi. Serin havası ve yeşil ovalarıyla göz kamaştıran yaylaya bu yıl binlerce aile ve binlerce sürü geldi. Verimli toprakları olan yaylada süt sağan berivanların mesaisi yaz aylarında devam ediyor. Enver Bor isimli vatandaş her yıl yaylaya geldiklerini ve bu yıl çok güzel bir verim aldıklarını söyledi. Bor, "Her yıl köyümüze geliyoruz çok verimli geçiyor. Yaylamıza çok göçer geldi bu yıl ilk defa bu kadar verimli oluyor. 74 yıldır buraya geliyorum. Sular yükselmiş, dağlar yeşil her yer çok güzel. Koyunlarımız ve kuzularımız var 3 kız bütün işlerimizi yapıyor. Koyun besliyorlar bizlerde süt sağıyoruz. Halimizden memnunuz devletimize sesleniyoruz yollarımız çok kötü temizleseler çok güzel olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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