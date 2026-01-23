İl Jandarma Komutanı parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye etti, duygu dolu anlar yaşandı

Şırnak Valisi Birol Ekici ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, cuma namazını Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde vatandaşlarla birlikte kıldı. Tümgeneral Tombul'un parmağındaki yüzüğü çıkartıp hediye ettiği yaşlı adam hediyeyi gülerek karşılarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, cuma namazını Ortasu köyü Merkez Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Vali Ekici ve Tombul, namazın ardından camide soba başında vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Sıcak görüntülerin yaşandığı buluşmada Tümgeneral Tombul'un parmağındaki yüzüğü çıkararak 85 yaşındaki bir vatandaşa hediye etmesi, duygusal anlar yaşattı. Vali Ekici'nin vatandaşlarla birebir ilgilenmesi ve sıcak sohbeti ise büyük takdir topladı.

Vatandaşlar, bu anlamlı ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları mutluluğu ifade ettiler. - ŞIRNAK