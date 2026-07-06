Vali Ekici, Cudi Dağı dönüşünde yaralanan 34 vatandaşı ziyaret etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları Silopi Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Ekici'ye ziyarette İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Silopi Kaymakamı Çağlar Partal eşlik etti. Servislerde tedavi gören yaralıları tek tek ziyaret eden Ekici, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, Vali Ekici kazada yaşamını yitiren M.U.'nun ailesine de taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kazalarla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı