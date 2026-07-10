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Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesinde yangın; 200 dönüm zarar gördü

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Şırnak'ın İdil ilçesinde, Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdil ilçesinde bulunan Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bahçesindeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İdil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, fakülte binalarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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