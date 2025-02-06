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Şırnak'ta Yetim ve Muhtaç Ailelere Günde 3 Öğün Sıcak Yemek

Şırnak'ta Yetim ve Muhtaç Ailelere Günde 3 Öğün Sıcak Yemek
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 8 yıldır yetim, bakıma muhtaç ve engelli ailelere günde 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Yeni açılan AŞ evi günde 5 bin kişiye yemek çıkaracak kapasiteye sahip.

Şırnak'ta yetim, öksüz ve bakıma muhtaç ailelere 8 yıldır günde 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Açılan AŞ evinin günlük 5 bin kişiye yetecek yemek çıkaracak kapasitede olduğu belirtildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 8 yıldır her gün ilçe genelinde yetim, engelli, tek başına kalan ve yardıma muhtaç vatandaşların ev temizliği ve sıcak yemeklerini üstleniyor. İlçede yıllardır farklı projelerle devam eden yemek dağıtım programı bu yılda aralıksız sürüyor. 6 personelin çalıştığı AŞ evinde günde 250 kişiye sıcak yemek çıkıyor. İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran talimatıyla personel hijyen ortamlarda hazırladıkları yemekleri titizlikle ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor. Yeni açılan ve soğuk hava deposu, mutfak, dinlenme odaları ve yemekhanenin bulunduğu tam donanımlı binada çalışan personel iki araçla günde merkez ilçe ve köylerine sabah ve akşam yemeklerini götürüyor.

SYDV personeli Salih Kılıç, "2015 yılından beri devam eden proje. 2024 yılından beri kendi binamızda çalışıyoruz. Aşçılarımız ve aşçı yardımcılarımız 4 hizmetlimiz var. Günde 250 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Bizlere bu anlamda destek olan kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran'a, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için çok faydalı bir proje, yakın zamanda 6 şubat depremini yaşadık bu binalara çok ihtiyaç duyuldu. Burada Allah göstermesin deprem ya da başka bir afet olursa biz burada günde 5 bin kişiye yemek çıkaracak güçteyiz. Burası tam donanımlı bu konuda sorun yaşamayacağız" dedi.

SYDV personeli Kerem Oğurlu ise bu projenin vatandaşa can simidi olduğunu söyledi. Oğurlu, "Buna çok ihtiyaç vardı. Temizlik projemizde var. İlçemizde bakıma muhtaç ailelerin temizliğini yapıyoruz, burada yemeklerimizi yemek saatlerinde evlere götürüyoruz" diye konuştu.

Aşçı Basriye Kılıç, her gün 3 öğün yemek çıktığını söyledi. Kılıç, "Bu günkü menümüzde bulgur pilavı, ezo gelin çorbası ve nohut çorbası var, güzel sonuçlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Kılıç isimli vatandaş ise "Kaymakam ve personeline çok teşekkür ederim. Bu güzel proje için sağolsunlar" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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