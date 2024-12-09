Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Şırnak'ta Üvey Ağabeyleri Tarafından Dışlanan Genç İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Şırnak'ta Üvey Ağabeyleri Tarafından Dışlanan Genç İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 yaşındaki Muhammed Akdoğan, 13 yaşındaki kız kardeşi ile birlikte yaşamak için yardım kampanyası başlatılmasını sağladı. Ailevi zorluklar yaşayan Akdoğan kardeşler için Şırnak Valiliği onaylı yardım çalışması başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haber ses getirdi. 13 yaşındaki kız kardeşi ile aynı evde yaşamak için mücadele eden ve üvey ağabeyleri tarafından dışlanan 23 yaşındaki Şırnaklı genç için valilik olurlu yardım kampanyası başlatıldı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesinde ailesinden kalan ahıra benzeyen evde ikamet eden Muhammed Akdoğan (23), Cizre'de bir ailenin yanında kalan 13 yaşındaki kız kardeşi ile yaşayabilmek için mücadele veriyor. İHA muhabirlerinin yaptığı haber sonrası Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği, genç Muhammed ve kız kardeşinin birlikte yaşayabilmeleri için harekete geçti. Akdoğan kardeşler için yardım kampanyası başlatmak istediklerini Şırnak Valiliğine bildiren dernek başkanı Fatma Bişenk Acar, yardım kampanyası için gerekli resmi işlemlerin tamamlandığını belirtti. Dernek yöneticileri ile birlikte Muhammed Akdoğan'ın ahıra benzeyen evinde inceleme yapan Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği Başkanı Fatma Bişenk Acar, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Acar, "Muhammed kardeşimizin yaptığı ev çağrısı yardımı ile biz kendisinin evine geldik, gezdik, gördük. Gerçekten hiçbir insan oğlunun yaşayamayacağı kadar kötü durumda. Kendisinin hem anne hem de babası hayatta olmadığından dolayı, şuanda bir otelde çalışıyor sadece. O para ile de hiçbir şekilde yaşamını idame edemeyeceğinden kaynaklı yardım kampanyası başlattık. Bir kız kardeşi var. Kız kardeşi de şuanda Cizre'de bir ailemizin yanında ikamet ediyor. Bize ulaştıktan sonra, bizler resmi evraklarımızı valilik oluru alarak Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği adına yardım kampanyası başlattık" dedi.

Evin onarımı için destek beklediklerini belirten Acar, "İnşallah hep beraber hem güzel bir yuvanın kurtarılması hem de tekrar aile birliğinin bir araya gelmesi için katkıda bulunacağız. Sonuna kadar da bu evin ilk ve son halini sizlerle paylaşıp üstümüze düşeni yapacağız. Şimdiden destek verecek olan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Destek vermek isteyenlerin Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği adına Ziraat Bankasında açılan hesaba bağış yapabilecekleri, ayrıca yardım kampanyasından sorumlu dernek yöneticisi Leyla Acar ile de görüşebilecekleri belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Size yılbaşı sürprizim var
img

Ünlü isim evlatlıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.