Şırnak'ta Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Eğitimleri Verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında Şırnak'ta motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere, koruyucu güvenlik ekipmanlarının önemi, motosiklet kazalarının başlıca nedenleri, trafikte görünür olmanın gerekliliği, şerit değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hız limitlerine uyulması gibi konularda bilgi verildi.

Trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı. Trafik ekipleri, özellikle motosiklet kullanıcılarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği için kurallara azami dikkat göstermeleri gerektiğini vurguladı. - ŞIRNAK