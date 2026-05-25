Haberler

Şırnak'ta aşiretlerin husumeti barışla son buldu

Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde iki aşiret arasında uzun süredir devam eden husumet, kanaat önderlerinin öncülüğünde düzenlenen geniş katılımlı barış programıyla sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda taraflar tokalaşarak barıştı.

Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde yaşayan iki aşiret arasında uzun yıllardır süregelen husumet, bölgenin ilim ve irfan ehli ile kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandı. Silopi'ye bağlı Babındak köyünde bulunan Taya aşireti ile İdil ilçesine bağlı Özen köyünde yaşayan Alika aşireti arasında yaşanan gerginlik, düzenlenen barış programıyla son buldu.

Babındak köyünden Taya aşireti kanaat önderi Mehmet Sarboğa ve diğer büyüklerin ortak çabasıyla taraflar bir araya getirildi. Barışın tesis edilmesi amacıyla yürütülen girişimler, geniş katılımlı bir buluşmayla neticelendi. Düzenlenen programa, bölgedeki kanaat önderleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 2 bini aşkın kişi katıldı. Programda okunan mevlit ve duaların ardından taraflar tokalaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdı. Barış buluşmasında yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı. Kanaat önderleri, toplumsal huzurun sağlanması ve kalıcı barış ortamının korunması adına bu tür adımların büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bu barışın bölgeye örnek olması temennisinde bulunuldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
