Şırnak'ta çocukların dilekleri 106 balonla gökyüzüne taşındı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Şırnak'ın İdil ilçesinde farklı bir renge büründü. Ünlü ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" Projesi kapsamında İdil Yarbaşı İlk ve Ortaokulunda minik öğrencilerle buluştu, onlarla birlikte resim yaptı ve unutulmaz bir bayram etkinliğine imza attı.

Türkiye'nin önde gelen gıda firmasının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar çeşitli hediyeler, atölye çalışmaları ve sürprizlerle dolu bir gün yaşadı. Etkinliğin finalinde ise minik yürekler ve ressam Doğan Cehennem Deresine kadar yürüyüş gerçekleştirerek hayallerini ve dileklerini kağıtlara yazdı. Gökyüzüne 106 balon bıraktı. Balonlar yükselirken çocuklar hem Türkiye Cumhuriyetinin 106 yıllık gururunu hem de kendi gelecek hayallerini gökyüzüne emanet etti.

Ressam Melis Doğan, etkinlik sonunda duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bundan 106 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış olup bugün çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Biz de bu bayramda Şırnak'ın İdil ilçesinde çocuklarımızla bir araya geldik. Onların bu anlamlı gününe özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'nin en önemli gıda firmasının desteğiyle çeşitli hediyeler, atölye etkinlikleri ve sürprizlerle dolu bir günü tamamladık. Etkinlik sonunda çocuklarımızla birlikte gökyüzüne 106 balon uçurduk. Burada çocuklar gerek hayallerini, gerek isteklerini bir şekilde dileyerek gökyüzüne bıraktılar. Bizlerin en büyük dileği, dünyada savaşların son bulması, çocukların sadece doğduklarında ağladıkları ve bir ömür boyunca gözlerinden sadece gülerken yaş gelmesini diliyoruz ve istiyoruz. Ben ise ömrümün sonuna kadar çocukların hayallerini önce renklere, sonra o renkleri yaşamlarına katmaları için elimden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğim."

Doğan, İdil Yarbaşı İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle birlikte resim yaparak bayramı sanata ve renklere dönüştürdü. Minik öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de kendi hayallerini tuvallere yansıttı. Etkinlik, çocukların yüzlerindeki gülümseme ve gökyüzüne yükselen renkli balonlarla hafızalara kazındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
