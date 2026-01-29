Haberler

Çocukların kızaklarla kar keyfi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çocuklar kullanılmayan yolları kayak pistine çevirerek kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor. Aşağıdere köyündeki çocuklar, güneşli havalarda tatilin tadını çıkarıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca çocuklar kapanan yolları kayak pistine çevirdi. Kilometrelerce uzanan yolları kayak pisti yapıp kızaklarla günlerdir kayan çocuklar, tatilin keyfini çıkarıyor. İlçeye bağlı Aşağıdere köyündeki çocuklar ve yetişkinler güneşli havalarda kayak yapıyor. Eylem Turan günlerdir karda kaydıklarını çok eğlendiklerini söyledi. Turan, "Çok güzel, kayıp eğleniyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
