Çocukların kızaklarla kar keyfi

Şırnak'ta çocuklar, kullanılmayan yolları kayak pistine çevirip kızakla kaymanın tadını çıkarıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca çocuklar kapanan yolları kayak pistine çevirdi. Kilometrelerce uzanan yolları kayak pisti yapıp kızaklarla günlerdir kayan çocuklar, tatilin keyfini çıkarıyor. İlçeye bağlı Aşağıdere köyündeki çocuklar ve yetişkinler güneşli havalarda kayak yapıyor. Eylem Turan günlerdir karda kaydıklarını çok eğlendiklerini söyledi. Turan, "Çok güzel, kayıp eğleniyoruz" dedi. - ŞIRNAK