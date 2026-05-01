Şırnak'ta "Açık Kapı" sahada

Şırnak Valisi Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" Projesi kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla birebir temas kurdu. Sahada gerçekleştirilen ziyaretlerde, esnafın talepleri dinlenirken esnaf tarafından iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlar ile irtibata geçildi.

Şırnak merkezde iş yerlerini tek tek gezen Vali Ekici, esnafla sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların beklenti ve önerilerini yerinde dinleyen Vali Ekici, "Açık Kapı" Projesinin temel amacının devlet ile millet arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti. Esnafın sorunlarını doğrudan sahada tespit etmenin önemine dikkat çeken Vali Ekici, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde vatandaşlara ulaştırılması için her platformda çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret boyunca esnafa hayırlı işler dileyen Vali Ekici, Şırnak'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında esnafın kritik bir rol üstlendiğini belirterek, güçlü bir şehir yapısının güçlü bir ticari hayatla mümkün olacağını söyledi. "Açık Kapı" Projesi çerçevesinde yürütülen saha ziyaretlerinin vatandaş memnuniyetini artırdığına dikkat çekilirken, esnaf da devletin sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
