Haberler

Şırnak'ta 76 Personele Düzensiz Göçle Mücadele Eğitimi

Şırnak'ta 76 Personele Düzensiz Göçle Mücadele Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 76 personele, düzensiz göçle mücadele kapsamında seminer verildi. Eğitimle saha farkındalığının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli sınır kentlerinden Şırnak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerine yönelik eğitim çalışmaları sürüyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 76 personele, düzensiz göçle mücadele konusunda kapsamlı bilgilendirme semineri verildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Gökhan Ünaldı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Ali Onur Yücedağ da katıldı. Seminerde 76 emniyet personeline, düzensiz göçle mücadelede yürütülen çalışmalar, saha uygulamaları ve ilgili süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sınır hattında görev yapan güvenlik personelinin konuya ilişkin farkındalığının ve uygulama kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Sınır kentinde düzensiz göçe karşı etkin mücadele

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır kenti Şırnak'ta düzensiz göçün önlenmesi ve saha uygulamalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Seminerle birlikte emniyet personelinin düzensiz göçle mücadelede karşılaşabileceği durumlara ilişkin bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlanırken, güvenlik birimleri ile göç idaresi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sağlanması hedeflendi. Yetkililer, Şırnak'ın sınır kenti olması nedeniyle düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve saha çalışmalarının önemine dikkat çekerek, yasa dışı göç hareketlerinin önlenmesine yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var