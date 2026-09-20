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Şırnak İl Müftülüğü eylül ayı toplantısında din hizmetlerini değerlendirdi

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Şırnak İl Müftülüğü eylül ayı toplantısında din hizmetlerini değerlendirdi
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Şırnak İl Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri eylül ayı mutad toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kent genelinde yürütülen din hizmetleri değerlendirildi, hizmetlerin daha etkin sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen eylül ayı mutad toplantısında, kent genelinde yürütülen din hizmetleri, görev ve faaliyetler değerlendirilerek hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Şırnak İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, eylül ayı mutad toplantısında bir araya geldi. İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı başkanlık ederken, Şube Müdürü Evren Ersin de programda yer aldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetlerinin mevcut durumu ve sahadaki çalışmalar değerlendirildi. Din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, din görevlilerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin çeşitli konular görüşüldü. Din görevlilerinin sahadaki çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara sunulan din hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, yürütülen hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen mutad toplantıların, din hizmetlerinin değerlendirilmesi, görev ve faaliyetlerin planlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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