Şırnak haber | Şırnak Valisi Bilgin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi Yerel Haberler Şırnak haberi: Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü. Valilik girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Vali Bilgin, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamında Vali Bilgin'i ağırlayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Vali Bilgin'e şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Osman Hacıbektaşoğlu Osman Bilgin Şırnak Siirt Yerel Haberler

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