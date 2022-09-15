Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak haber | Şırnak Valisi Bilgin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Şırnak haber | Şırnak Valisi Bilgin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Şırnak haberi: Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.

Valilik girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Vali Bilgin, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamında Vali Bilgin'i ağırlayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Vali Bilgin'e şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Osman Bilgin Şırnak Siirt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title