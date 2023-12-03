Sinoplu Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendirdi

Sinop'ta hafta sonu güneşli bir Pazar gününe uyanan vatandaşlar, parklara ve bahçelere akın etti. Çocuklar oyun oynarken, büyükler sevdikleriyle vakit geçirdi. Veliler, çocuklarının mutlu olduğunu ve D vitamini aldıklarını belirtti.

Sinoplu vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı

SİNOP - Sinop'ta hafta sonu etkili olan sıcak hava, vatandaşların sokaklara akmasına neden oldu. Hafta içinde etkili olan fırtına ve soğuk hava sonrası güneşli bir Pazar gününe uyanan Sinoplu vatandaşlar, güzel havayı değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Sinop'ta yaşanan soğuk ve fırtınalı hava, hayatı olumsuz etkilemiş ve okulların tatil olmasına neden olmuştu. Bir süredir güneşli havaya hasret kalan Sinoplu vatandaşlar, hafta sonu havanın güzel olmasıyla parklara ve bahçelere akın etti. Küçük çocuklar, çocuk parklarında oyunlar oynadı; büyükler ise kafe ve çay bahçelerinde sevdikleriyle vakit geçirdiler. Yazdan kalma bir günde çocuklarını dışarıya çıkaran veliler, çocuklarının mutlu olduğunu ve güneşli havada D vitamini aldıklarını söyledi.