Sinoplu Vatandaş: "Sinop'ta, Samsun'da Sağlık Konusunda Çok Sıkıntı Var" - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'ta kalp rahatsızlığı bulunan 52 yaşındaki esnaf Gültekin Olgun, "Kalbimde pil var. Kontrol olmam gerekiyor hastaneleri gezdim. Bazı memurlara söyledim. Fakat kimse ilgilenmiyor. 6-7 yıldır kalbimde pille yaşıyorum. Ben bu cihazı bulamazsam zamanı geçince öleceğim" dedi. Olgun şunları söyledi:

"Kalbimde pil var. Cuma günü Samsun Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorları gezdim fakat kontrollerimi yaptıramadım. Sinop'ta da makine yok. Sinop'ta yapılmıyor zaten. Buradan sevk ediyorlar. Biraz önce fakülteyi aradım yine ulaşamadım. Türkiye'nin her yerinde bir karmaşıklık var yani. Kontrol olmam gerekiyor hastaneleri gezdim bazı memurlara söyledim fakat kimse ilgilenmiyor. Geçen sene de gittim yaptırdım ama yine zorlandım. Bu sene hep zorluk var. Sinop'ta, Samsun'da sağlık konusunda çok sıkıntı var. Yapacağım işlerimi yaptıramıyorum. Devletin yapacağı çok şey var. Çok karmaşıklık var. Nereye gitsem elimi atsam her yer bozuluyor. Her sene gidip ben bu kontrollerimi yaptırmam lazım ama yaptıramıyorum. Boşuna buradan Samsun'a kadar gittim geldim. Üzüldüm."