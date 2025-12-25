Haberler

Sinoplu bürokratlar bir araya geldi
Güncelleme:
Sinoplu bürokratlar, Sinop'un sorunları, kalkınma potansiyeli ve geleceği üzerine istişarede bulunmak amacıyla Ankara'da bir araya geldi.

Ankara'da yaşayan, Sinop'un farklı ilçe ve bölgelerinde doğup büyümüş, kamu yönetiminde görev yapan Sinoplu bürokratlar bir araya geldi.

Toplantının organizasyonu, Sinoplu BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş tarafından gerçekleştirildi. Toplantının moderasyonu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan tarafından yürütüldü. Buluşmaya başta AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Ayrıca AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da toplantıda yer aldı. Toplantıda, ortak payda olan Sinop çerçevesinde; Sinop'un sorunları, kalkınma potansiyeli, geleceği ve gelecek vizyonu üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantının belirli aralıklarla devam ederek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
