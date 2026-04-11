Sinop'ta yüzme havuzu yükümlülerin eliyle yenilendi

Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile kurum personelinin katkılarıyla yenilendi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında havuz alanında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılırken, tesisin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi sağlandı. Yürütülen çalışmalarla birlikte sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunulan alanın daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuştuğu bildirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, yükümlülerin hem topluma kazandırılması hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan çalışmaların, kamu yararına hizmet projeleri kapsamında devam edeceği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı