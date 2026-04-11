Haberler

Sinop'ta yüzme havuzu yükümlülerin eliyle yenilendi

Sinop'ta yüzme havuzu yükümlülerin eliyle yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ve kurum personelinin katkılarıyla yenilenerek daha modern ve hijyenik bir hale getirildi.

Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile kurum personelinin katkılarıyla yenilendi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında havuz alanında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılırken, tesisin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi sağlandı. Yürütülen çalışmalarla birlikte sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunulan alanın daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuştuğu bildirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, yükümlülerin hem topluma kazandırılması hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan çalışmaların, kamu yararına hizmet projeleri kapsamında devam edeceği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

